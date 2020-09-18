Подгорица, 18 сентября, 2020, 23:52 — ИА Регнум. 18 сентября в интервью черногорскому телеканалу президент Черногории Мило Джуканович заявил, что каких-либо причин для недопущения смены правительства в стране — нет.

Predsjednik.me Мило Джуканович

Он указал, что за Черногорию он готов сражаться даже из леса, если понадобится. Президент Черногории также приветствовал соглашение трех коалиций, хотя, по его словам, применимость этого соглашения вызывает сомнения. Он также заявил, что не собирается уходить с поста президента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«В будущем парламенте мы представлены лишь одним депутатом меньше, ситуация немного поменялась, но я не вижу в этом ничего кардинального и не делаю никаких скоропостижных выводов. Нам нельзя сдаваться. Поэтому мы решили бороться за новую систему ценностей в Черногории. Мы восстановили независимость, чтобы наше независимое государством стало оплотом политической борьбы за новые ценности. Этих новых ценностей — немало. Но прежде всего я бы хотел выделить три главные ценности», — сказал президент Черногории.

Он подчеркнул, что первой ценностью является гражданское государство, второй — многонациональная демократия, а третьей — европейская система ценностей.

«За эти ценности мы, находясь у власти, боролись в течение 14 лет с момента восстановления независимости. Сегодня за эти ценности ещё более упорно мы будем бороться со скамьи оппозиции», — отметил Мило Джуканович.