Киев, 18 сентября, 2020, 23:34 — ИА Регнум. Кадровый голод в украинской медицине такой, что через два-три года государственная медицина на Украине «умрет», заявил 18 сентября директор киевского института сердца Борис Тодуров в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

По его словам, если ситуация не изменится, на Украине останутся только частные клиники.

«Если в этом году, следующем году у нас не будет хотя бы 5% (доля ВВП для здравоохранения) и нормального отношения к системе подготовки кадров, медицина умрет вообще через года два-три. Останутся частные клиники», — заявил Борис Тодуров.

По его словам, 15 медицинских университетов Украины обучают в лучшем случае 50% студентов от расчётного числа. В частности, во всех 15 вузах в этом году на специальность «педиатрия» было набрано только 140 человек.

Кроме того, Тодуров сообщил, что финансирование академий последипломного образования, которые готовят узкоспециализированных врачей, сокращено ещё на 40%.

«У нас огромная эмиграция. Уезжают самые лучшие, уезжает молодежь. Из некоторых университетов уезжает до 40% выпускников в первый год после завершения. Сестры уезжают просто группами. Потому что, когда сестра поступает сегодня в медучилище, она с первого курса начинает учить польский язык, она уже знает в какой клинике Польши она будет работать. Целыми группами, вот заканчивают девчонки и уезжают в Польшу, Венгрию, куда угодно, лишь бы не оставаться здесь на зарплате в три тысячи гривен», — отметил Тодуров.