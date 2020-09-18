Москва, 18 сентября, 2020, 23:25 — ИА Регнум. У границ России в течение недели было замечено 44 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 18 сентября официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Af.mil Самолёт-разведчик E-3G Sentry AWACS ВВС США

Также за этот период было зафиксировано десять беспилотников иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Сообщается, что все объекты находились на сопровождении российских РЛС. Пять раз с целью недопущения нарушения государственной границы в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным оборонного ведомства, ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства России допущено не было.