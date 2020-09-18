Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2020, 23:06 — ИА Регнум. Банк Goldman Sachs изменил прогноз по ценам на нефть в конце 2020 года и 2021 году в сторону увеличения, 18 сентября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно заявлению банка, мировой дефицит нефти к IV кварталу текущего года может достичь 3 млн баррелей в сутки, в результате чего Brent достигнет $49 к концу 2020 года и $65 за баррель к III кварталу 2021 года.

Отметим, в настоящий момент нефть Brent оценивается примерно в $43 за баррель, нефть WTI находится на отметках вблизи $41 за баррель.

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