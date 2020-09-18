Орландо, США, 18 сентября, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Один из главных звезд НБА на данный момент форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил прессе, что не хочет, чтобы его называли MVP до того, как он не принесет «Бакс» кубок.

Keith Allison Яннис Адетокумбо

Напомним, что недавно Яннис был признан MVP сезона во второй раз подряд. Ранее он говорил, что не примет своего звания пока не завоюет его второй раз.

«Не смейте называть меня MVP, пока я не стану чемпионом», — коротко высказался на этот счет Адетокумбо, приводит его слова Bleacher Report.