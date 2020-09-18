Санкт-Петербург, 18 сентября, 2020, 22:38 — ИА Регнум. Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей. Об этом вечером 18 сентября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Трое других госпитализированных в детскую больницу детей находятся в обычном отделении в стабильном состоянии.

Напомним, всего медицинская помощь после посещения бассейна клуба Fitness House на улице Ярослава Гашека была оказана восьми ребятам. Троим из них госпитализация не потребовалась. В больницу были отправлены пять детей, четверо из них в возрасте 7−8 лет, и один 15-летний подросток.

Органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).