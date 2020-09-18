Белград, 18 сентября, 2020, 23:33 — ИА Регнум. В интервью немецкому телеканалу 18 сентября комиссар Европейского союза по расширению Оливер Вархели заявил, что Сербия пока не готова в ближайшее время стать членом ЕС. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

European Parliament Оливер Вархели

«Перспективы вступления Сербии в ЕС пока что туманны, но я вижу прогресс в решении этого вопроса. Президент Сербии на протяжении всей избирательной кампании перед парламентскими выборами в Сербии в июне выступал за членство в ЕС. Мы увидим, как четкий исход выборов будет отражать готовность к реформам сербского правительства», — отметил Вархели.

Вархели также ответил на вопрос журналиста о том, почему некоторые страны — члены ЕС последнее время воздерживаются от принятия новых государств в состав группировки. «Мы предлагаем полноценное членство. А тем, кто требует меньшего, я говорю, чтобы они не ожидали, что Балканы будут жить по нашим правилам», — ответил Оливер Вархели.