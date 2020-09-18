Саранск, 18 сентября, 2020, 21:42 — ИА Регнум. Препарат «Алепривир» для лечения COVID-19, который выпускает саранский «Биохимик», появится в аптеках России уже в ближайшие дни. Также он будет доступен для заказа в интернет-аптеках, сообщили в пресс-службе правительства Мордовии.

Пресс-служба правительства Мордовии

При своевременном приеме препарата больные чувствуют радикальное улучшение состояния в течение первых 24 часов. Амбулаторный прием «Арепливира» позволит вылечиваться от коронавируса быстрее и с наименьшими последствиями для здоровья, что несомненно снизит нагрузку на стационары.

Кроме того, препарат обладает низкой токсической нагрузкой. На монотерапии — без применения других лекарств — выздоравливают 80% граждан, с подтвержденным заражением коронавирусом. Не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу.

«Оперативное создание «Арепливира» стало возможно благодаря эффективной организации взаимодействия научной и технической сфер деятельности на нашем предприятии. Это достижение всего коллектива компании «Промомед» и «Биохимика», который работал без выходных, практически круглосуточно. Однако без поддержки государства и оперативной работы Минздрава, Росздравнадзора и других органов исполнительной власти этот прорыв нереально было бы осуществить», — отметил главный исполнительный директор ГК «Промомед» Андрей Младенцев.

ИА REGNUM напоминает, ранее Минздрав России обновил перечень препаратов, которые рекомендуется использовать при лечении пациентов с COVID-19. В обновленный список вошли выпускаемые в Саранске «Арепливир» и «Азитромицин».

В основе противовирусного «Арепливира» — действующее вещество фавипиравир. По результатам третьей фазы клинических испытаний эффективность препарата оценивается выше 90%. Подтверждено: продолжительность заболевания с применением препарата по сравнению с контрольной группой пациентов уменьшается с девяти до четырех дней. В биологических пробах 70% пациентов, принимавших «Арепливир», уже на четвертый день фиксируется отсутствие вируса. Также важный результат клинических исследований — отсутствие у «Арепливира» ранее не зарегистрированных побочных эффектов.

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