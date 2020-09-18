Вашингтон, 18 сентября, 2020, 21:27 — ИА Регнум. Франция и Великобритания являются теми странами, присоединение которых к диалогу по контролю над вооружениями важно для России, сообщил 18 сентября российский посол в США Анатолий Антонов в интервью Nikkei.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Комментируя настойчивость США в том, чтобы втянуть Китай в договорённости по контролю над ядерным оружием, Антонов пояснил, что Россия не считает такой подход правильным. Неверно давить на какую-то страну таким образом.

Что касается Франции и Великобритании, они, отмечает посол, «не только обладают сопоставимыми с китайским ядерными арсеналами». Это ещё и американские союзники по НАТО, то есть их политика и политика Штатов в ядерной сфере ведётся в чёткой координации.

Антонов «Без участия Лондона и Парижа говорить о дальнейших ограничительных мерах в сфере ракетно-ядерных вооружений крайне сложно и вряд ли возможно».

Российский дипломат напомнил, что ещё СССР призывал учитывать потенциал европейских ядерных держав в разговоре по контролю над вооружениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон не продлевает российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), мотивируя это его мнимыми нарушениями со стороны России, а также тем, что он якобы не эффективен без участия Китая.