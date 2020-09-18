Москва, 18 сентября, 2020, 21:22 — ИА Регнум. Россия возобновит авиасообщение с Киргизией, Казахстаном и Белоруссией с 21 сентября, с Южной Кореей — с 27 сентября. Об этом сегодня 18 сентября сообщил Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

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Сообщается, что «рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю». Пока речь идет лишь о рейсах в столицы перечисленных стран. Напомним, что авиасообщение было прекращено в связи с пандемией коронавируса. Блокада границ должна была снизить темпы распространения заболевания.