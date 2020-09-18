Москва, 18 сентября, 2020, 21:08 — ИА Регнум. Смертность от коронавируса в Москве в августе 2020 года оказалась на 21% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает 18 сентября пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач в палате пациента, переболевшего COVID-19

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По оперативным данным, всего в августе в Москве зарегистрировано 10 969 смертей, что на 1367 случаев больше, чем в августе прошлого года, и на 1345 случаев больше относительно среднеавгустовского показателя за последние три года.

«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1347 случаях, что на 21% меньше, чем в июле, и на 60,5% меньше, чем в июне. И таким образом, обосновывает всю избыточную смертность за август», — говорится в сообщении.

Уточняется, что от COVID-19 как основной причины смерти в августе умер 431 человек, что на 42% меньше, чем в июле (742 человека), и почти в четыре раза меньше, чем в июне (1605 человек). 916 человек в августе умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. При этом в 453 случаях COVID-19 оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений.