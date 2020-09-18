Париж, 18 сентября, 2020, 21:15 — ИА Регнум. Глава французской Национальной федерации сельскохозяйственных профсоюзов Кристиан Ламбер стала первой женщиной-председателем Комитета профессиональных сельскохозяйственных организаций Европейского союза (COPA). Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает Agence France-Presse.

Винсент Ван Гог. Зеленые колосья пшеницы. 1888

Первая женщина-председатель профсоюза «Молодые агрономы», затем глава крупнейшего во Франции сельскохозяйственного профсоюза, 59-летняя Ламбер получила новую высокую должность, несмотря на то что аграрная отрасль в Европе остается преимущественно «мужской».

»Это не только честь, но и ответственность», — заявила Ламбер. «Я выступаю за такую организацию сельского хозяйства, которая является одновременно эффективной и экологичной», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, члены экологического движения «Ненасильственное действие», в марте 2019 года укравшие портрет президента Франции Эммануэля Макрона из мэрии коммуны Ансени департамента Атлантическая Луара, были приговорены к крупным штрафам уголовным судом города Нант.