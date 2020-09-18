Смоленск, 18 сентября, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Полномочия Франца Клинцевича в Совете Федерации завершились, сообщили 18 сентября в пресс-службе администрации Смоленской области.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

Представителем Смоленской области в Совфеде указом губернатора Алексея Островского от 18 сентября назначена Нина Куликовских.

Это назначение осуществлено в соответствии со ст. 95 Конституции РФ и ст. 4 ФЗ от 03.12.2012 №229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».

«По статье 7 этого же закона полномочия действующего члена Совета Федерации (от Администрации Смоленской области — Франц Клинцевич) прекращаются со дня вступления в силу данного указа», — говорится в сообщении.

Указ Островского вступил в силу сегодня, 18 сентября, как и полномочия Куликовских.

Напомним, Клинцевич был сенатором от Смоленской области с 29 сентября2015 г. В Совфеде до 13 февраля 2018 г. являлся первым заместителем председателя комитета по обороне и безопасности.