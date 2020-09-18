Тюмень, 18 сентября, 2020, 20:52 — ИА Регнум. Тюменский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Тюмени.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков 20 сентября во второй половине дня в Тюменской области местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 24 м/с. А 21 сентября ожидаются дожди различной интенсивности, ветер с порывами до 20 м/с и похолодание.

Тюменцев просят в эти дни отложить дальние поездки, походы за грибами, а также быть осторожными на улицах. Возможны обрывы линий электропередач, обрушение рекламных конструкций и прочие последствия урагана.