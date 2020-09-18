Санкт-Петербург, 18 сентября, 2020, 20:39 — ИА Регнум. В Петербурге возбудили уголовное дело после массового отравления детей хлором в фитнес-клубе. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По данным следственных органов, 18 сентября после проведения занятий в бассейне клуба Fitness House на улице Ярослава Гашека, 17, на юге Петербурга пришлось госпитализировать не менее пятерых детей.

Дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Руководство ГСУ СКР находится на месте происшествия, идет его осмотр.

«Назначаются необходимые экспертизы, изымается документация», — рассказали в ведомстве.

Напомним, по данным комитета по здравоохранению, у восьми детей после посещения бассейна в этом клубе наблюдались симптомы ингаляционного отравления парами хлора: легкая тошнота, жжение в глазах. Помощь троим из них оказывали на месте. В больницу попали пять детей, четверо из них в возрасте 7−8 лет, а также один 15-летний подросток.