Триполи, 18 сентября, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Заявление о начале добычи нефти в Ливии опубликовал на своей странице в Twitter заместитель главы Правительства национального согласия страны Ахмад Майтыг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Он пояснил, что все ливийские порты в обязательном порядке должны возобновить экспорт нефти. Для того чтобы контролировать справедливое распределение доходов от добычи и продажи нефти, участники переговоров договорились о создании отдельного комитета. В его рамках будет подготовлен отчет о выполнении указанных процессов по истечении текущего года, а позже составят план на 2021 год.

Также в задачи комитета будет входить координация между востоком и западом Ливии при подготовке единого госбюджета. Экономический курс должен учитывать интересы каждой из сторон.