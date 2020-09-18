Афины , 18 сентября, 2020, 20:17 — ИА Регнум. О землетрясении магнитудой 5,7 возле острова Крит (Греция) сообщили 18 сентября в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Eric Gaba (Sting) Переход Артур Остров Крит

Эпицентр землетрясения располагался в 52 км от города Ираклион. Глубина залегания очага составила 51 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в ночь на 18 сентября у берегов Уоллис и Футуны в Тихом океане.