Санкт-Петербург, 18 сентября, 2020, 20:10 — ИА Регнум. В фитнес-центре в Петербурге 18 сентября отравились восемь детей. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. У всех детей наблюдается ингаляционное отравление парами хлора.

Fitnesshouse.ru Бассейн фитнес-центра на ул. Ярослава Гашека в Петербурге

Напомним, предположительно, выброс хлора произошел в фитнес-центре на ул. Ярослава Гашека, д. 17. Во время занятия плаванием в бассейне за медицинской помощью обратилось восемь детей. У всех наблюдалась легкая тошнота, жжение в глазах.

Троим пострадавшим помощь была оказана на месте.

В детскую больницу доставлены пять детей, четверо из них в возрасте 7−8 лет, а также один подросток в возрасте 15 лет. Состояние пострадавших уточняется.

«Это не выброс хлора. Такое обычно бывает при неправильном дозировании реагентов для бассейна», — отметил источник ИА REGNUM в медицинских кругах, говоря о предполагаемой причине случившегося.