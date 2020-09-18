Тюмень, 18 сентября, 2020, 19:55 — ИА Регнум. В Тюмени на базе медико-санитарной части «Нефтяник» специалист из Южной Кореи построят стоматологическую клинику. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Clinica72.ru Поликлиника МСЧ «Нефтяник» в Тюмени

Договорённости достигнуты на встрече генерального консула посольства республики Пак Хо с руководством департамента здравоохранения Тюменской области.

Реализация проекта строительства корейской стоматологической клиники была запущена в феврале 2020 года. Открыть иностранную клинику планируется в 2023 году.