Москва, 18 сентября, 2020, 19:46 — ИА Регнум. Силовики задержали в Москве бывшего министра внутренних дел Карачаево-Черкесии Игоря Трифонова. Информацией об этом со СМИ поделился ряд источников в правоохранительных органах.

09.мвд.рф Игорь Трифонов (в центре)

Экс-глава МВД попался на взятке, передают Вести.Ru. От топ-менеджера частного банка Трифонов якобы получил 10 млн рублей, пишет ряд СМИ, а сообщил об этом будто бы бывший начальник управления экономического безопасности и противодействия коррупции Екатеринбурга Эдуард Воронин, который ранее был арестован по коррупционному делу.

Стоит отметить, что подтверждения информации о задержании экс-министра и о её причинах правоохранительные органы пока не дают.

Читайте также: Обыски в полиции: главный антикоррупционер Екатеринбурга отправлен в СИЗО

Дело в том, что Трифонов до назначения министром в Карачаево-Черкесию с 2011 года по 2017 год работал начальником управления МВД по Екатеринбургу. С поста министра внутренних дел Трифонов был уволен в ноябре 2019 года.

В Карачаево-Черкесии увольнение министра связали с громким уголовным делом отца и сына Арашуковых, которых арестовали в январе 2019 года по подозрению в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей в составе организованной преступной группы, а также в причастности к двум убийствам общественных и политических деятелей. По данным telegram-канала ВЧК-ОГПУ, в связи с делом Арашуковых в отношении министра Трифонова и его заместителя Ансара Боташева была проведена проверка сотрудниками главка МВД.

Читайте также: Путин уволил министра внутренних дел Карачаево-Черкесии