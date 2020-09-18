Пекин, 18 сентября, 2020, 19:45 — ИА Регнум. В Китае комментируют объявленную американской стороной предстоящую смену посла США и отдают дань уважения уходящему со своего поста главе дипломатического представительства Терри Бранстеду. Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, в Пекине надеются, что дипломат продолжит оказывать позитивное влияние на китайско-американские отношения и после своего отъезда на родину. Об этом 18 сентября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что Т. Бранстед «проделал огромную работу для продвижения обменов и сотрудничества народов двух стран».

Gage Skidmore Терри Бранстед

Американский дипломат в своем заявлении отметил значительные успехи Китая в последние десятилетия, подчеркнув, что «профессиональная этика, приверженность образованию и семье, предпринимательский дух китайцев всемерно способствуют развитию страны».

Отметим, что Вашингтон официально уведомил КНР в том, что Т. Бранстед покинет свой пост в начале октября текущего года. О возможной кандидатуре его преемника пока не сообщается.