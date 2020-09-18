Сыктывкар, 18 сентября, 2020, 19:45 — ИА Регнум. В правительстве Коми появилась вакансия — с поста министра труда, занятости и социальной защиты уволен Илья Семяшкин.

Rkomi.ru Илья Семяшкин

Как пояснили ИА REGNUM в правительстве республики, увольнение Семяшкина продиктовано его избранием в Госсовет Коми. В парламенте он будет представлять Печорский округ.

Напомним, Илья Семяшкин возглавлял социальную защиту всей республики при трех главах — начал он как руководитель агентства по социальному развитию в феврале 2010 года, последние годы был министром труда, занятости и социальной защиты, а с ноября 2019-го одновременно — и заместителем председателя правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в республике состоялись выборы главы, победу в которых одержал Владмир Уйба.