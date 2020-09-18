Берлин, 18 сентября, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Главы шести германских регионов выступили в поддержку дальнейшей реализации проекта «Северный поток — 2», сообщается в заявлении, принятом 18 сентября по итогам переговоров этих чиновников.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Подписали бумагу главы Берлина, Мекленбурга — Передней Померании, Саксонии-Анхальт, Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии.

Комментируя это событие, правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер в беседе с журналистами заявил, что главы регионов ориентировались на то, что если бы Германия вышла из проекта, это бы имело весьма негативные последствия.

ИА REGNUM) были бы значительными, прежде всего для энергоснабжения». Мюллер «Здесь премьер-министры едины во мнении, что они (последствия — прим.) были бы значительными, прежде всего для энергоснабжения».

Высказался по этому вопросу и глава Саксонии Михаэль Кречмер: по его словам, экономическая выгода от проекта — это одна сторона вопроса, но и есть другая — сохранение связи с Россией. Призвав к расследованию «дела Навального», он отметил, что ещё сильнее обострять конфликт с Россией «мы не можем».

Ранее ИА REGNUM привело сегодняшнее заявление премьер-министра Мекленбурга — Передней Померании Мануэлы Шлезвиг, которая высказалась за продолжение «Северного потока — 2».