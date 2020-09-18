Владимир, 18 сентября, 2020, 19:12 — ИА Регнум. Во Владимирскую область поступила первая партия отечественной вакцины от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Sputnikvaccine.com Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») привезли в регион, чтобы проверить логистические цепочки.

Первыми вакцинацию, согласно рекомендациям Минздрава РФ, пройдут врачи. Перед вакцинацией они пройдут медицинское обследование и при необходимости будут направлены на иммунологическую комиссию, а после вакцинации будут находиться под контролем медиков. Иммунологическую комиссию создали на базе Городской клинической больницы №5 города Владимира.