Москва, 18 сентября, 2020, 18:58 — ИА Регнум. В Москве неизвестный мужчина на автомобиле прорвался на территорию резиденции американского посла Джона Салливана. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

U.S. Embassy Moscow Резиденция посла США в Москве

«Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла в Москве», — рассказала она.

По словам пресс-секретаря, самого Салливана в момент инцидента дома не было, пострадавших нет.

По предварительной информации, мужчину задержали.