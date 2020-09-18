В резиденцию посла США в Москве прорвался неизвестный
Москва, 18 сентября, 2020, 18:58 — ИА Регнум. В Москве неизвестный мужчина на автомобиле прорвался на территорию резиденции американского посла Джона Салливана. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.
U.S. Embassy Moscow
Резиденция посла США в Москве
«Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла в Москве», — рассказала она.
По словам пресс-секретаря, самого Салливана в момент инцидента дома не было, пострадавших нет.
По предварительной информации, мужчину задержали.