Москва, 18 сентября, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Смартфоны iPhone 11 от компании Apple выпуска 2019 года стали распродаваться в России по рекордно низким ценам. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

(сс) Mike Mozart IPhone 11

В частности, стоимость iPhone 11 с накопителем на 128 Гб за месяц упала на три тысячи рублей и достигла 55 тысяч рублей. Самый популярный iPhone 11 на 64 Гб подешевел до 50 тысяч рублей.

Напомним, Apple впервые за много лет не представила новых iPhone на своей традиционной осенней презентации, котора состоялась 15 сентября. Компания показала новые модели часов Apple Watch и планшетов iPad.

Презентация линейки iPhone 12 ожидается в октябре текущего года. Цены на новые гаджеты пока официально не объявлялись.