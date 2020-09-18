Рим, 18 сентября, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Распоряжение о допуске зрителей на стадионы Италии уже подписано и в течение нескольких часов вступит в силу, заявил в пятницу, 18 сентября, министр спорта Италии Винченцо Спадафора.

Пустой стадион

Полуфиналы и финалы теннисного турнира, который проходит в Риме, состоятся уже с участием зрителей, отметил он. При этом все действующие санитарные правила (маски, санитайзеры, дистанция) должны соблюдаться неукоснительно.

Решение о возвращении зрителей касается только соревнований, которые проходят на открытом воздухе, добавил министр.