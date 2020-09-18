Милан, Италия, 18 сентября, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Итальянский регион Ломбардия (Милан) возглавил антирейтинг агентства статистики Евросоюза по количеству ДТП со смертельными исходами.

Elisehunter ДТП

По данным, опубликованным в пятницу, 18 сентября, Ломбардия — на первом месте и по числу погибших в этих ДТП (483 человека в 2018 году).

Места со второго по четвертое занимают французский регион Родано Альпи (361 погибших), итальянский Лацио (Рим, 338) и Каталония (Барселона, 326).