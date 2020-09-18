Липецк, 18 сентября, 2020, 18:42 — ИА Регнум. В Липецкой области законодательно будет закреплена возможность трёхдневного голосования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного совета.

Марина Каширская ИА REGNUM Кабинки для голосования

Депутаты внесут изменения в региональные законы «О выборах главы администрации Липецкой области», «О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов» и «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области». Теперь в них предусмотрена возможность голосования на выборах различного уровня в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней. Принимать это решение будет избирательная комиссия Липецкой области.

«Такая практика у нас уже опробована в ходе состоявшихся выборов в Липецкий городской Совет депутатов. Эта мера оказалась особенно востребована в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы развести потоки, не допустить скопления людей и сделать процедуру голосования максимально безопасной», — прокомментировал спикер облсовета Павел Путилин.

Изменения одобрены комиссией облсовета, далее их должен рассмотреть комитет по государственному устройству и местному самоуправлению.