Москва, 18 сентября, 2020, 18:30 — ИА Регнум. В Москве дорожные пробки вечером 18 сентября будут достигать девяти баллов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Автомобильная пробка

В департаменте отметили, что пятничный вечер должен начаться раньше обычного. Кроме того, в дорожную ситуацию может вмешаться погода.

«Планируйте поездки заранее или выбирайте общественный транспорт, чтобы начать вечер пятницы не в пробке», — обратились к москвичам в пресс-службе.