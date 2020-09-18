Киев, 18 сентября, 2020, 18:23 — ИА Регнум. Государственная и региональная комиссия Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 18 сентября, обновила деление на «коронавирусные» зоны карантина.

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В «красную зону», где предполагается введение наиболее жестких карантинных ограничений, впервые за долгое время не попал ни один областной центр или сравнительно крупный город.

Среди областных центров в «оранжевой зоне», предполагающей частичные ограничения, оказались Винница, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и столица Киев. В «желтой зоне» — Луцк, Житомир, Запорожье, Львов, Николаев, Ровно, Черкассы, Чернигов.

Новое карантинное зонирование вступит в силу 21 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что в начале сентября власти ряда городов Западной Украины, включая областные центры Ивано-Франковск и Тернополь, решили судиться с правительством Украины из-за незаконных, по их мнению, карантинных ограничений. Также местные власти проигнорировали требования Киева и не вводили в своих населенных пунктах жесткий карантин. На этой неделе они намерены судиться с Киевом и добиваться от правительства компенсаций за экономические потери во время карантина, заявили власти Черновцов.