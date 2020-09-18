Курск, 18 сентября, 2020, 18:18 — ИА Регнум. В Курской области общий валовой сбор зерновых культур по итогам 2020 года прогнозируют в пределах 5,8 млн тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

Площади посева кукурузы в 2020 году были увеличены до 184,6 тыс. гектаров, или на 27% к уровню 2019 года. Кукурузу начали молотить на зерно, валовой сбор ожидается в пределах 1,2—1,3 млн тонн.

Сейчас аграрии региона завершают уборку поздних крупяных культур — гречихи и проса и ведут уборку сахарной свеклы. Свёклу убрали на площади около 17 тыс. гектаров, что составляет 20%. Накопано около 765 тыс. тонн при урожайности 450 центнеров с гектара. Валовой сбор сахарной свеклы ожидается в пределах 3,7−3,8 млн тонн при урожайности 440−450 центнеров с гектара.