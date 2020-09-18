Бишкек, 18 сентября, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Рабочая группа центризбиркома рекомендует отстранить действующего спикера парламента Киргизии Дастана Джумабекова от дальнейшего участия в парламентских выборах, пишут киргизстанские СМИ.

Kenesh.kg Дастан Джумабеков

Предложение об отмене его регистрации в качестве кандидата в депутаты обещают внести на рассмотрение Центральной избирательной комиссии уже в ближайшее время.

Главу Законодательного собрания заподозрили в использовании административного ресурса во время агитационного периода.

Поводом для этого стала появившаяся в прессе информация о том, что Дастан Джумабеков подарил 50 тысяч сомов (47,4 тысячи рублей) в качестве «суйунчу» (подарка за рождение ребенка) семье, назвавшей своего новорожденного сына в его честь.

При этом сначала пресс-служба парламента сообщила о том, что Джумабеков вручил эти деньги от имени своей семьи, а затем пресс-секретарь спикера заявил, что деньги выделены из фонда главы Законодательного собрания.