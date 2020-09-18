Киев, 18 сентября, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Хасиды-паломники по состоянию на вечер 18 сентября полностью покинули территорию возле пункта пропуска на границе Украины и Белоруссии, заявил глава украинской государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Dpsu.gov.ua На белорусско-украинской границе

Украинский пограничник отметил, что постепенное уменьшение числа иностранцев начали фиксировать утром, и далее в течение дня их количество стремительно уменьшалось, то есть наблюдалось постоянное возвращение на территорию Белоруссии.

Дейнеко напомнил, что иностранные граждане начали прибывать к границе Украины еще с 14 сентября, и выразил сожаление, что хасиды «доверились непонятным обещаниям и создали себе иллюзию возможности въезда» в страну.

«Мы ежедневно доводили до сведения иностранцев, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции по решению правительства въезд иностранцам в Украину запрещен. И они четко знали об этом еще до того, как начали ехать к нам. К сожалению, они не прислушались к призывам Украины воздержаться в этом году от поездки», — заявил глава службы.

Также пресс-служба ведомства опубликовала фотографии гор мусора, которые хасиды оставили после себя на границе.

ИА REGNUM напоминает, что через границу с Белоруссией на Украину пытались попасть более тысячи хасидов.

16 сентября был пиковый момент конфликта, когда Киев и Минск начали выяснять отношения из-за этого вопроса, поскольку власти Белоруссии считают, что Украина должна пропустить паломников.

Депутаты Рады от оппозиции считают, что АлександрЛукашенко специально устроил Украине «вторжение хасидов» как «асимметричный ответ на потуги доморощенных борцов за «демократизацию Беларуси» (имеется в виду заявление Верховной рады от 15 сентября, в котором парламент Украины объявляет президентские выборы в РБ «нечестными»).