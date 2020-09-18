Москва, 18 сентября, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Через год Эльман Пашаев, лишённый статуса адвоката, намерен вернуть его себе, сообщил юрист журналистам 18 сентября.

Оноре Домье. Адвокат защиты. 1862

Комментируя решение Совета Адвокатской палаты Северной Осетии о лишении его статуса адвоката, Пашаев заявил, что сразу предупреждал, что его высказывания по делу защиты актёра Михаила Ефремова приведут к лишению статуса.

Сам он считает, что его заявления во время процесса «не заслуживает прекращения» адвокатского статуса. При этом он напомнил, что существуют более мягкие меры, такие как «замечания, предупреждения, выговоры».

Пашаев «Я вас уверяю, год пройдёт, я всё равно вернусь в эту палату».

Он добавил, что, несмотря на решение Совета Адвокатской палаты Северной Осетии, не перестанет «любить народ осетинской республики» и гордиться им.

Юрист добавил, что намерен действовать «в правовом поле», имея в виду возможность обжаловать решение Совета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение Совета Адвокатской палаты Северной Осетии о лишении Пашаева статуса адвоката было обнародовано сегодня, 18 сентября.

В словах Ефремова, звучащих во время процесса над Ефремовым (признан виновным в ДТП со смертельным исходом), усматривается «дисциплинарный проступок», отмечают адвокаты.