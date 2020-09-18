Москва, 18 сентября, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Объём запасов монетарного золота в международных резервах России в августе не изменился и на 1 сентября составил 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Andrzej Barabasz (Chepry) Золото

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При этом, согласно данным ЦБ, доля золота в международных резервах сократилась с 24,39% на 1 августа до 24,32% на 1 сентября. Стоимость золота в резервах за месяц выросла на 0,18% — с $144,322 млрд до $144,588 млрд.

Напомним, с 1 апреля Банк России приостановил покупку золота на внутреннем рынке. Сообщалось, что дальнейшие решения о его закупке будут приниматься исходя из ситуации на финансовом рынке.

За I квартал 2020 года золотовалютные резервы России пополнились на 27,982 тонны монетарного золота.