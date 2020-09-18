Кострома, 18 сентября, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Подавать тепло в многоквартирных домах Костромы планируют начать на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Тепло

По информации городского Управления ЖКХ, все 42 источника теплоснабжения в городе готовы к подаче тепла. Однако есть проблема с тепловыми сетями. В срок до 25 сентября компания ТГК-2 должна завершить капитальный ремонт всех магистральных сетей, от которых зависит подключение жилищного фонда.

Напомним, отопительный сезон в социальных учреждениях Костромской области начался с 14 сентября. Чиновники решили не ориентироваться на среднесуточные температурные показатели и дали добро на подачу тепла раньше обычных сроков, чтобы снизить заболеваемость ОРВИ. По данным на 17 сентября тепло поступило в 106 из 216 костромских учреждений с круглосуточным пребыванием людей.