Мурманская Териберка может стать платной для туристов
Санкт-Петербург, 18 сентября, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Мурманские власти решили контролировать поток туристов в знаменитую Териберку — в ближайшее время здесь планируют создать природный парк. Об этом на форуме «Доступная Арктика» заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Он отметил, что турпоток в Териберку составляет более 40 тысяч человек. При этом собственный доход села составляет 1,3 млн рублей в год, из которых 60% — это НДФЛ с оплаты труда местного населения. В связи с этим важно создание природного парка.
Как сообщало ИА REGNUM, создание природного парка обусловлено еще и желанием сохранить уникальную природу — рядом с Териберкой, в частности, обитают краснокнижные соколы. Сейчас в работе находится несколько возможных территориальных вариантов проектирования природного парка, идут полевые работы и социологические исследования.