Санкт-Петербург, 18 сентября, 2020, 18:02 — ИА Регнум. В Ленинградской области еще три города — Ивангород, Новая Ладога и Шлиссельбург — признаны историческими поселениями регионального значения. Об этом 18 сентября сообщил председатель комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой.

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По его словам, в ближайшее время в этих городах будут утверждены границы территорий исторических поселений, предмет охраны и требования к градостроительным регламентам в границах исторических поселений.

Ивангород — расположен на правом берегу реки Нарва напротив эстонского города Нарва, в 147 км к западу от Санкт-Петербурга. Первое летописное упоминание Нового Села на реке Нарове — будущего Ивангорода — датируется 1470 годом.

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До возникновения города Новая Ладога на этом месте находился Николо-Медведский монастырь, возникший в XIV или XV веке. В 15 км выше по реке находится село Старая Ладога, по археологическим данным — древнейший город Руси и возможная столица государства Рюрика. С середины XVIII века Новая Ладога — центр Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии.

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Город Шлиссельбург был основан новгородским князем Юрием Даниловичем в 1323 году, заложившим на острове Ореховый деревянную крепость. Впоследствии Шлиссельбургская крепость стала форпостом России в этих краях, затем была политической тюрьмой. Героический гарнизон крепости не сдал ее врагу в годы Великой Отечественной войны.

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