Варшава, 18 сентября, 2020, 17:46 — ИА Регнум. В Польше растет спрос на электромобили. К соответствующим выводам пришли по результатам исследования Европейского лизингового фонда, передает Polskie Radio 24.

Frank Hebbert Электромобиль на подзарядке

В ходе исследования стало известно, что около 25% поляков так или иначе задумываются о приобретении электромобиля. Однако на практике распространенность данного вида транспорта очень скромная: из всех автомобилей на польских договорах лишь 1% работает на электричестве.

Выяснилось, что на дизельном топливе ездят 36% польских автолюбителей, автомобилями с бензиновыми двигателями владеют 45% водителей. Машины, работающие на сжиженном газе, предпочитают 11%.

«И люди, и компании в Польше всё больше заботятся об экологии. Однако охотнее всего приобретать электромобили готовы поляки для личного пользования. Показатели готовности покупать электромобили для корпоративных и рабочих целей компаниями гораздо скромнее. Малый и средний бизнес не рискует переходить на электрические машины, потому что боится определенных рисков в их работе. Хотя многие респонденты в нашем исследовании отмечали привлекательность такой возможности. Многие ожидают субсидий от государства для перехода на электромобили», — отметил руководитель Европейского лизингового фонда Радослав Возняк.