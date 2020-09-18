Липецк, 18 сентября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Профессиональное образовательное учреждение «Липецкий аэроклуб Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» через суд лишили лицензии на осуществление образовательной деятельности. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение принял Арбитражный суд Липецкой области.

Бумажный самолётик

ПОУ «Липецкий аэроклуб Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России» осуществляло образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании лицензии, бессрочно выданной региональным управлением образования и науки.

С 5 по 28 июня 2019 года управление в ходе плановой выездной проверки выявило нарушения лицензионных требований и законодательства РФ в сфере образования и направило аэроклубу предписание об устранении этих нарушений. Отчета об исполнении предписания чиновники не получили, поэтому через суд потребовали аннулировать лицензию аэроклуба.

Арбитражный суд удовлетворил иск управления образования и аннулировал лицензию на осуществление образовательной деятельности ПОУ «Липецкий аэроклуб Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России».