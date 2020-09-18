Брянск, 18 сентября, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Скопление грузовых транспортных средств на выезд из России наблюдается на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области. В очереди стоят свыше 40 машин, сообщили 18 сентября в пресс-службе Брянской таможни.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Фура

Грузовики ждут очереди для выезда на Украину. На въезд в Россию проезд свободен. В таможне рекомендуют перевозчикам воспользоваться другими пунктами пропуска.

Легковой транспорт проезжает без задержек.