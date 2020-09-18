В Петербурге в заваленной до потолка мусором квартире нашли тело мужчины
Санкт-Петербург, 18 сентября, 2020, 17:32 — ИА Регнум. В заваленной до потолка квартире одного из домов в Купчино обнаружено тело пожилого мужчины. В настоящий момент работы по вывозу мусора остановлены, специалисты ждут следователей. Сообщил ИА REGNUM 18 сентября источник знакомый с ситуацией.
Отметим, ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что вечером 16 сентября к ним поступила заявка от правоохранительных органов, которые отрабатывали вызов. Местные жители жаловались на неприятный запах и червей, ползающих по стенам квартир дома №33 по Пражской улице.
Прибывшие на место происшествия спасатели вскрыли квартиру, на которую указали жильцы, и столкнулись с ужасной картиной — начиная от двери проход был полностью завален мусором. На место, помимо сотрудников, спецслужб выехали и работники районной администрации.
«Мусор из квартиры будет вывезен за счет района. Сегодня вывезли два пухто и это только из прихожей. Там столько мусора, что сложно сказать, сколько пухто понадобится», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель районной администрации.
Видео: пресс-служба администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
К вечеру разбора мусорных залежей, высота которых достигает потолка, спасатели обнаружили тело пожилого мужчины. На место были вызваны сотрудники Следственного комитета.