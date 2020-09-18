Рыбинск, Ярославская область, 18 сентября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. В Ярославской области проведен первый официальный допрос подозреваемого в убийстве и изнасиловании двух девочек, 41-летний Виталий Молчанов подтвердил свое признание в совершении преступления и высказал деятельное раскаяние. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

СКР Виталий Молчанов

Оперативное видео допроса распространил Следственный комитет России. После задержания Виталий Молчанов доставлен в здание городского отдела полиции Рыбинска, его охраняют сотрудники УМВД и Росгвардии. В ходе допроса подозреваемый еще раз подтвердил свое признание в убийстве.

«Вину свою признаю, раскаиваюсь. Не понимаю, почему сделал», — заявил Виталий Молчанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM две девочки 2006 и 2011 годов были убиты в Рыбинске 15 сентября. Сожитель их матери изначально подозревался в совершении преступления, он был задержан через три дня в микрорайоне «Переборы» города Рыбинска. Расследованием занимается главное следственное управление СКР. Мера пресечения задержанному пока не избиралась.

«На настоящий момент в Рыбинский городской суд Ярославской области ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Молчанова В. не поступило. Скорее всего, судебный материал будет рассматриваться в закрытом судебном заседании на основании п. 3 ч. 2 ст. 241 УПК РФ ввиду того, что речь идет о совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, после поступления материалов дела в суд у судьи будет 8 часов на их рассмотрение.