Москва, 18 сентября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») видит перспективы для снижения ключевой ставки ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

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"С учетом среднесрочных прогнозов по инфляции и возможного уменьшения неопределенности на мировых рынках регулятор вполне может до конца текущего года вернуться к вопросу о снижении ключевой ставки до 4%», — заявил Аксаков.

По его оценке, у регулятора есть все возможности, чтобы выйти на целевые показатели по инфляции к концу года.