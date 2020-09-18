Волгоград, 18 сентября, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Предупреждение о заморозках объявили 18 сентября в управлении МЧС по Волгоградской области. Отрицательные температуры ожидают 20 и 21 сентября.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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По данным синоптиков, похолодание начнётся во второй половине ночи 20 сентября и продлится до конца следующих суток. В отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов.

Спасатели просят соблюдать меры безопасности при пользовании электрооборудованием и печным отоплением.