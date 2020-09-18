Севастополь, 18 сентября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. В Севастополе ветераны, эксперты и общественники вновь выступили с критикой навязываемой сверху инициативы Российского военно-исторического общества (РВИО), возглавляемого бывшим министром культуры РФ, ныне помощником президента Владимиром Мединским, и местных властей по установке в Севастополе памятника «100-летие окончания Гражданской войны на Юге России», который более известен как памятник «Примирения». Задумку установить «примиренческий» памятник в городе-герое пытаются реализовать не мытьем, так катаньем с 2017 года без учета мнения севастопольцев. Об этом заявили участники круглого стола, организованного движением «Суть времени» 10 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Чепурная ИА Красная Весна Одиночный пикет против памятника «Примирения»

Представители крупных ветеранских организаций Севастополя в очередной раз единодушно выступили категорически против установки памятника «Примирения» в городе-герое, какое бы название ему ни дали. Ветераны также подчеркнули актуальность завершения строительства мемориального комплекса «Героическим защитникам Севастополя в годы Великой Отечественной войны» на мысе Хрустальном, о чем шла речь и в поручении президента РФ Владимира Путина, данного местным властям летом 2017 года.

«Отношение к этому памятнику у всех отрицательное. Свое отношение мы выразили в обращении, которое было подписано представителями ветеранских организаций 31 ноября 2019 года», — твердо заявил член Союза журналистов России, председатель севастопольского городского совета Союза советских офицеров Сергей Щетинин.

Алексей Карачевцев ИА Красная Весна Сергей Щетинин

Офицер отметил, что утверждение Мединского о том, что памятник устанавливает общественность, а органы государственной власти лишь оказывают поддержку в этом вопросе, не соответствует действительности.

«С общественностью города, в частности, с ветеранскими организациями, этот вопрос не обсуждался, и, соответственно, горожане своего согласия на реализацию этой инициативы не давали», — заявил председатель ветеранской организации.

Почетный председатель Союза советских офицеров, полковник в отставке Борис Френтий рассказал участникам круглого стола о провокационном заседании комитета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, прошедшем 2 сентября в Севастопольском Доме ветеранов.

Алексей Карачевцев ИА Красная Весна Борис Френтий

По его словам, провокация заключалась в том, что, несмотря на то, что подавляющее большинство ветеранов выступило категорически против установки обсуждаемого памятника, в решении комитета записали, что ветераны поддерживают установку памятника под новым названием.

«Я связался с заместителем председателя комитета ветеранов Кржеминским и спросил: «Как тебе не стыдно? Ты же слышал, что мы говорили. Я даже предложил провести протестную акцию». А он говорит: «Вы меня неправильно поняли. Мы против памятника «Примирения», но за памятник окончанию Гражданской войны». Так это же тот же самый памятник! Всё то же самое, только название другое. Это провокация. Поэтому против этой провокации нам всем нужно выступить сегодня и заявить, что мы действительно против установления этого памятника», — заявил Френтий.

Ветеран особо подчеркнул, что установка этого монумента осквернит память участников Великой Отечественной войны, героически сражавшихся за свободу и будущее страны.

«Зачем же ставить памятник тем, кто позорно бросили Родину, предав ее, бежали за границу? А теперь мы их чествовать будем?» — выразил возмущение ветеран.

Заместитель председателя «Российского союза ветеранов» в Севастополе Михаил Анохин напомнил собравшимся о том, что в 2014 году во время конференции, посвященной так называемому «русскому исходу», герой «Крымской весны» и бывший спикер севастопольского парламента Алексей Чалый заявил, что мемориальный комплекс, посвященный Второй героической обороне Севастополя, в городе не нужен, а нужен парк «исходу» белой гвардии.

Алексей Карачевцев ИА Красная Весна Михаил Анохин

«Сколько можно этих памятников примирения? В Гончарном есть шикарное немецкое кладбище, которое стоит на бюджете у немцев, есть еще крест бундестаговский, который стоит на подъезде к 35-й батарее, установленный в 1987 году. Получается, что Севастополь стал строительной площадкой для подобных памятников», — с негодованием отметил ветеран.

В целом круглый стол, посвященный теме «примирения», собрал более тридцати представителей ветеранских и общественных организаций, экспертных сообществ, творческих объединений и политических партий города, а также целую плеяду севастопольских журналистов, деятелей культуры и искусства. В работе круглого стола приняли участие и представители законодательной и исполнительной власти города.

Организаторы рассказали, что за три года севастопольцы провели многочисленные акции протеста против установки монумента: множество одиночных и массовых пикетов, митингов, круглых столов и пресс-конференций, передали более 800 подписей жителей города против установки этого памятника и более двух тысяч подписей в поддержку строительства на мысе Хрустальном мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Среди участников круглого стола были и представители экспертных сообществ, которые отметили несоответствие предлагаемого варианта памятника ни градостроительным, ни архитектурным, ни эстетическим нормам. По словам выступающего на круглом столе заслуженного архитектора Украины, автора генерального плана Севастополя 2005−2025 годов, члена Союза архитекторов Севастополя Георгия Григорьянца, с архитекторами города не обсуждались ни сам проект памятника, ни место возведения, ни целесообразность его установки в городе.

Алексей Карачевцев ИА Красная Весна Георгий Григорьянц

По словам эксперта, любой памятник должен быть литературно и исторически обоснован. А на том месте, где ведутся строительные работы по возведению обсуждаемого памятника, никогда не было никаких событий, связанных с Гражданской войной либо с «исходом» белогвардейцев.

«Есть у нас два места для такого рода памятников, или мемориальных досок, или табличек: это либо Графская пристань, где происходили эти события, либо Максимова дача. На мой взгляд, этот памятник, где босая Родина-мать в масштабе около 25 метров по горизонтальным отметкам выше, чем храм на Херсонесе, вообще недопустим. На мой взгляд, в русской традиции, если такие события происходили — «красные» и «белые», борьба идеологий — самый правильный подход — это храм на крови или часовня на крови. И место ей — на Максимовой даче. Это же трагедия. Здесь люди должны глаза опускать. Это могилы, это надгробия — вниз надо смотреть, а не вверх. Руководство города играет в опасные игры», — убежден архитектор.

Также свою экспертную точку зрения высказал севастопольский реставратор первой категории памятников каменного зодчества Анатолий Туманов. Он рассказал об ужасающем состоянии огромного числа памятников в городе, которые требуют основательных работ по восстановлению и реставрации.

Алексей Карачевцев ИА Красная Весна Анатолий Туманов

«Оборонительная стена 7-го бастиона в аварийном состоянии. В аварийном состоянии переправа, место плавучего моста на Северную сторону. В аварийном состоянии акведуки. Всё это XIX век постройки. Почему на это закрывают глаза? Денег нет, говорят. А на памятник «Примирения», оказывается, деньги есть», — с горечью отметил реставратор.

Член правления Союза архитекторов Севастополя Наталья Безнос отметила неразрывность градостроительства и политики, а также выразила свое отношение к попыткам властей формально «примирить» «красных» и «белых» в Гражданской войне.

Алексей Карачевцев ИА Красная Весна Наталья Безнос

«Если говорить о «примирении», то за сто лет уже можно было примириться с самими собой, а с чем нельзя — с тем нельзя. Как здесь уже сказали, главным грехом была не борьба «белых» и «красных», а интервенция. В нашем городе примирение давно произошло, и связано оно с преемственностью поколений — царская Россия, СССР, даже Украина и теперь РФ», — рассказала архитектор.

Она также затронула больной вопрос для многих севастопольцев, касающийся строительства мемориального комплекса, посвященного Второй героической обороне Севастополя, а также посетовала на недееспособность ответственных ведомств города.

«В советские времена в 70-е годы на мысе Хрустальном был запланирован мемориал и музей обороны Севастополя в 1941—1942 гг. Музей даже начинали строить, а теперь он разобран. Музей, я считаю, должен быть в том месте восстановлен. Тем более, что место там знаковое, потому что там сошлись две обороны Севастополя. Там сходятся линия береговой обороны во время Великой Отечественной войны и сухопутный бастион Первой обороны. И остатки 7-го бастиона, и 8-й батареи были разрушены в прошлом году. И разрушены они были потому, что нет общей планировочной документации. И нет ее, потому что у нас в городе нет департамента архитектуры и градостроительства, у нас есть «департамент застройщиков». И пока это будет так, ничего хорошего не будет», — заключила представитель архитекторского сообщества.

Депутат Законодательного собрания, второй секретарь КПРФ в Севастополе Роман Кияшко предположил, что местные власти, лоббирующие установку в городе этого памятника, защищают лишь свои личные интересы, а не интересы народа. Депутат считает, что так называемый памятник «Примирения» не объединяет, а, напротив, порождает раскол в обществе, что противоречит заявлениям президента России Владимира Путина. Кияшко убежден в том, что истинная причина такого настойчивого навязывания памятника властями состоит в необходимости освоить бюджетные средства, выделяемые на благоустройство города. Он также рассказал о том, что в конце июля направил запросы в адрес ответственных ведомств города, чтобы убедиться в законности реализации инициативы установки памятника.

Алексей Карачевцев ИА Красная Весна Роман Кияшко

В завершении мероприятия его участникам было предложено проголосовать за принятие резолюции круглого стола. Документ был принят единогласно и подписан участниками обсуждения.

Участники круглого стола настаивают на том, чтобы органы государственной власти Севастополя:

1) организовали и провели широкие общественные (публичные) слушания по концепции (проекту и предлагаемым эскизам), масштабный опрос общественного мнения вплоть до референдума по вопросу установки в Севастополе предлагаемого памятника «100-летие окончания Гражданской войны на Юге России»;

2) не допустили под предлогом «примирения» увековечивания памяти предателей интересов России, коллаборационистов и пособников Гитлера;

3) остановили работы по возведению на ул. Катерная памятника «100-летие окончания Гражданской войны на Юге России» до проведения масштабных общественных (публичных) слушаний по этому вопросу;

4) продолжили благоустройство территории на ул. Катерная без возведения памятника «100-летие окончания Гражданской войны на Юге России» ни под каким названием и ни в каком виде;

5) решили вопрос закладки и строительства мемориального комплекса «Героическим защитникам Севастополя в Великой Отечественной войне» на мысе Хрустальном;

6) предусмотрели в мемориальном комплексе «Героическим защитникам Севастополя в 1941—1942 гг.» на мысе Хрустальном место для размещения экспозиции музея строителей, восстановивших Севастополь после Великой Отечественной войны. Советским проектом музея на мысе Хрустальном была запланирована площадь 140 квадратных метров для экспозиции музея строителей, совершивших третий подвиг Севастополя;

7) отнеслись к вопросу примирения между «красными» и «белыми» в Гражданской войне со всем пониманием сложности данной темы и ответственности перед потомками погибших в той страшной междоусобице и нынешним молодым поколением. А такой ответственный подход адресует к тому, что недопустимо формальное установление памятника, который не будет соответствовать заявленным целям, а послужит еще большему расколу в обществе;

8) не допустили искажения и «мифологизации» истории нашего Отечества, осквернения памяти наших героических предков, предъявления молодому поколению России искаженного представления о советском периоде нашей истории.

Особо отметим, что против установки спорного монумента выступают также и преданные носители «белой» идеи. Так, 18 сентября писатель, публицист и член совета общества «Двуглавый орел» Михаил Смолин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал текст обращения «Двуглавого орла» к спикеру местного парламента, в котором отвергается идея так называемого «примирения», предлагаемая инициаторами установки соответствующего памятника.

«Мы должны заявить, что будем игнорировать установку памятника «Примирения», так как считаем и его идею, и его монументальное воплощение неприемлемыми и абсолютно фальшивыми», — говорится в письме.

Ранее, 7 августа, руководитель севастопольского и крымского отделения движения «Суть времени» Кирилл Сизиков направил на имя врио губернатора Севастополя, а также председателю местного парламента и главному федеральному инспектору города открытое обращение ветеранов, общественников и экспертов о недопустимости установки памятника «Примирения» без широкого общественного обсуждения. Под данным обращением подписались 23 представителя активной общественности города, в том числе руководители ветеранских организаций, творческих союзов и экспертных объединений, члены городской Общественной палаты, а также депутаты заксобрания города.

Алексей Карачевцев ИА Красная Весна Круглый стол, посвящённый целесообразности установки памятника Примирения

Напомним также, что в 2017 году целый ряд общественных организаций регионального и общефедерального уровня, с участием многих общественных деятелей Севастополя, провели многочисленные акции и обсуждения относительно целесообразности установки памятника «Примирения», который сегодня получил название памятника, посвященного окончанию Гражданской войны. Тогда же были собраны и переданы в правительство города подписи жителей Севастополя, выступающих против данной инициативы. Вопрос вышел за рамки региональной повестки, освещался и обсуждался на федеральном и международном уровнях.

Тем не менее 20 сентября 2019 года на ул. Катерной по поручению князя Никиты Лобанова-Ростовского была проведена церемония открытия закладного камня на месте планируемого памятника. Закладка камня состоялась вопреки общественному мнению и заключениям экспертного сообщества города. К тому же сами организаторы мероприятия неоднократно признавали тот факт, что отношение народа к инициативе установки памятника «Примирения» неоднозначно.

Отметим, что проект и концепция памятника, вызвавшего массовые народные протесты, не изменились. Власти Севастополя намерены приурочить открытие памятника к дате «100-летия русского исхода».