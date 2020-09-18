Москва, 18 сентября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Российский препарат от коронавируса «Арепливир» в рознице будет стоить 12 320 рублей за упаковку. Об этом 18 сентября сообщил ТАСС генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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"Рекомендованная розничная цена — 12 320 рублей», — сказал он, подчеркнув, что цена в рознице должна быть такой же, как и по государственным поставкам.

Ранее сообщалось, что «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, может появиться в аптеках уже 21 сентября. Препарат будет выпускаться в упаковках по 40 таблеток объёмом 200 мг. «Арепливир» рекомендован к применению в первые сутки после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией. Для приобретения препарата потребуется рецепт от врача.