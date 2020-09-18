Кострома, 18 сентября, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, как прошли первые недели обучения школьников в условиях продолжающейся пандемии и о возможности возврата к дистанционному обучению.

Илья Морозов — директор департамента образования и науки Костромской области

ИА REGNUM: Илья Николаевич, идёт вторая неделя обучения. Из-за COVID-19 закрыты классы во многих школах и гимназиях региона. Ожидал ли костромской департамент образования развития событий в таком ключе?

— Мы были готовы к достаточно сложным карантинным мероприятиям. На сегодняшний день из-за новой инфекции закрыто 16 классов в 11 образовательных организациях региона. Мы отучились две недели, для нас важно было отсмотреть этот период. Сейчас резкого всплеска заболеваемости по COVID-19 и ОРВИ нет. Количество детей, находящихся на карантине (513 детей на карантине, заболевших COVID-19 — 13 человек — ИА REGNUM) не превышает 0,5% от всех обучающихся на территории Костромской области. Поэтому на мой взгляд ситуация контролируемая.

ИА REGNUM: А что в таком случае можно считать резким всплеском? В каком случае департамент начнёт беспокоиться о заболеваемости?

— Беспокоимся мы всегда. Резкий всплеск — это когда количество детей на карантине превысит хотя бы 10% от общего числа обучающихся.

ИА REGNUM: На то, чтобы выяснить, чем именно болен ребенок, нужно время. По какому принципу контактных оставляют на карантин — класс, всю школу?

— Порядок действий четко регламентируется Роспотребнадзором. В случае выявления или подозрения ребенка на контактность и заболеваемость школа незамедлительно информирует Роспотребнадзор, департамент здравоохранения и управление образования. Если выясняется, что у ребенка действительно подтверждена коронавирусная инфекция, то класс, в котором он обучается, сразу же закрывается на карантин. Если это начальная школа, то вместе с классом на карантин уходит и основной педагог. Если это средняя или старшая школа, Роспотребнадзор анализирует количество уроков, проведённых тем или иным учителем, взаимодействие и принимает индивидуальное решение. Если выясняется, что ребенок является контактным по семейным или каким-то другим очагам, тогда он выводится из образовательного процесса, а на класс накладывается внутренний карантин. То есть движение группы по территории школы ограничивается ещё больше, но вместе с тем класс не закрывается.

ИА REGNUM: В чем на ваш взгляд плюсы и слабые стороны «противокоронавирусных» мер?

— Начнем с хорошего. Спустя две недели мы не видим резкого всплеска заболеваемости. Кроме того, ни в одном из случаев источником заражения не являлась образовательная организация. В большей части это семейные контакты либо завоз заболевания с других территорий. Это говорит о сильных сторонах мер. По поводу негативных вещей. Конечно, это дополнительная нагрузка на образовательные учреждения. Им приходится выполнять очень много действий, направленных на сохранение жизни и здоровья детей. Физически и морально это достаточно тяжело. Но учитывая, что у нас работают грамотные и преданные делу педагоги, они с честью справляются с поставленными задачами.

ИА REGNUM: Все ли требования Роспотребнадзора на ваш взгляд разумны и выполнимы на практике?

— Обсуждать их разумность я не могу. Но считаю, что выполнять их необходимо. Прежде чем написать эти требования, специалисты анализировали ситуацию. В той или иной степени все предписания выполнимы.

ИА REGNUM: Поговорим об уроках на свежем воздухе. Сейчас на улице проходит не только ОБЖ, но и история, география, литература. Все дети разные. Кому-то, для того чтобы заболеть достаточно легкого ветерка, а кому-то и дождь со снегом не страшен. Эти уроки не увеличат количество детей с ОРВИ?

— Уроки на свежем воздухе — идея достаточно неплохая. Некоторые предметы — физкультура, окружающий мир, биология сами подталкивают к такой форме обучения. Если погода соответствующая, и ребята одеты нормально — почему бы и не сходить на улицу? Если дождь или снег, то этого, наверное, делать не надо. В любом случае, перед тем как попасть на занятие ребенок прошёл термометрию и утренний фильтр, как-то дошёл до школы. Значит, его состояние здоровья соответствует, и он выдержит урок на улице. В любом случае, учитель решает, где проводить урок.

ИА REGNUM: То есть, все сводится к доверию учителю, насколько он адекватно оценивает текущую обстановку и здоровье детей?

— Если мы пришли в школу, и не доверяем учителю, то это уже какой-то диссонанс.

ИА REGNUM: А что дети делают на переменах? В любом случае они общаются между собой. Они должны стоять отдельными классами?

— Задачи сделать концлагерь из школы у нас нет. Но задача минимизировать контакты между классами и перемещение по школе — есть. Тут работают беседы, разговоры. Я вчера был в одной городской школе и увидел, насколько сильно изменился процесс. Ребята уже привыкли к мерам, спокойно вышли на перемене. Маленькие дети, конечно, веселятся радостно… На 100% исключить все контакты невозможно. Но все что в наших силах мы делаем и будем продолжать в том же духе.

ИА REGNUM: Как учатся те школьники, которые остались на карантине по контакту с заражёнными? Дистанционно?

— Да. Если ребенок не болеет, а находится на карантине, школа обязана организовать ему процесс всеми доступными способами.

ИА REGNUM: Но «дистанционка» — это двойная нагрузка на учителей. Как распределяется в этом случае их рабочее время?

— Составляется индивидуальный учебный план, определяются те учителя, которые должны заниматься с ребёнком. Безусловно, вся дополнительная работа оплачивается. Как я уже говорил, у нас учителя достаточно квалифицированные, и выдерживают эти нагрузки. Дополнительных моментов много — это и дежурства, и прием детей с разных входов школ в разное время. Но мы вынуждены соблюдать эти правила.

ИА REGNUM: На фоне пандемии в Костроме активно продвигают свои идеи активисты и приверженцы движения «Свободная Кострома». Они выступают против прививок, обеззараживания рук, считают небезопасным измерение температуры бесконтактными термометрами.

— Да, такие родители есть, но это единичные случаи. Мы пытаемся объяснить что вред, который, как они считают, может быть нанесет инфракрасным термометром, ничтожно мал по сравнению с ситуацией, когда мы не выявим заражённых детей и произойдёт вспышка заболеваемости. Мы почти ежедневно проходим через рамки металлодетекторов, у всех есть сотовые телефоны или умные часы, в которых используются схожие технологии.

ИА REGNUM: Как лично вы относитесь к их деятельности?

— Как человек я уважаю и принимаю право любого гражданина свободно высказываться. Но вместе с тем боязнь прививок для меня непонятна. Я убеждён, что это важная и нужная вещь. Она помогает справиться со многими инфекционными заболеваниями. Достаточно посмотреть научные источники и сравнить детскую смертность от инфекционных заболеваний в начале 20 начале 21 века. Это же неопровержимые факты! Разные люди — разные мнения. Право выражать свою позицию есть у всех, но ответственно нужно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих. Простой пример — маска. Маски нужно носить во всех общественных местах не только для того, чтобы не заразиться, но и для того, чтобы не заразить окружающих. У меня бывают командировки в районы, я приезжаю туда, одеваю маску, а они говорят: «да что вы, у нас все хорошо, у нас ничего нет». Ребята! Я боюсь не вас, я боюсь за вас в том числе.

ИА REGNUM: Считаете ли вы, что эти активисты усложняют жизнь учителям, директорам школ, завучам?

— Безусловно. Это отвлечение ресурсов, сил, времени. Но мы должны информировать и рассказывать, зачем мы все это делаем. На мой взгляд, очень много недопонимания случается из-за того, что кто-то не разобрался в вопросе, а другой человек ему этот момент не объяснил. Если мы начнем разговаривать друг с другом, решатся многие проблемы. В общеобразовательных организациях Костромской области обучается порядка 74 тысяч детей. Если мы помножим это число на количество мам, пап, бабушек и дедушек, то увидим, что в образовательном процессе задействовано немалое число жителей региона. В целом, диалог выстраивается. Но отдельные инциденты, которые выходят на уровень департамента, безусловно, присутствуют.

ИА REGNUM: Пандемия коронавируса, многочисленные требования — все это без сомнения оказало психологическое влияние и на родителей, и на учителей, и на детей. Много ли преподавателей в Костромской области уволилось с начала пандемии?

— Вообще количество ушедших и пришедших из отрасли образования по разным причинам осталось примерно на таком же уровне, что и в прошлом году. Резкого всплеска увольнений нет. О том, чтобы причиной увольнения какого-то учителя в области явились психологические трудности, я не слышал. Честно.

ИА REGNUM: А психологическая помощь учителям оказывается?

— Конечно. Это происходит с помощью разговоров с руководителями. Когда мы перешли на дистанционное обучение, департамент принял решение проводить селекторы не с органами управления образования, а непосредственно с руководителями. Сейчас мы эту практику оставили. Я стараюсь отвечать на любой вопрос директоров школ и в том числе учителей. Кроме того, у нас есть школьные психологи и консультационные центры для помощи родителям. Но запроса на оказание психологической помощи от учителей я не вижу, честно говоря.

ИА REGNUM: Это им не нужно или просто не привыкли?

И то и другое. Вообще, в России не такое большое количество людей ходит к психологам. В нашем обществе не очень принято говорить о таких вещах, а учителя — люди не с другой планеты. Если запрос будет, мы готовы его удовлетворить.

ИА REGNUM: Вам самому не хотелось сходить к психологу, учитывая все текущие события?

(непродолжительное молчание)

— У меня супруга — психолог. Мне проще.

ИА REGNUM: 20 сентября — дата х для многих родителей. Ранее говорилось, что если до этого времени в школах не будет вспышек COVID-19, часть ограничений могут снять. Есть и другое мнение — что школы с этой даты перейдут на «дистанционку». Что же все-таки будет?

— Будет понедельник, 21 сентября, и все дети пойдут в школы. Конечно, глобальные выводы делать ещё рано. Для этого, зная длительность инкубационного периода, нам необходимо подождать ещё неделю. Но никаких оснований для введения дистанционного образования и резкой смены правил сейчас нет.

Спасибо за интервью, Илья Николаевич.