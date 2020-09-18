Москва, 18 сентября, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Перекос в строительстве жилья в сторону Москвы подрывает стратегию пространственного развития России. Об этом 18 сентября заявил глава исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин на пресс-конференции в столице, посвящённой тенденции переезда из городов.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

«О какой дезурбанизации можно говорить, если деньги, большие деньги бизнеса и государства, стимулируют к тому, чтобы люди переезжали в большие города, потому что жильё строится именно там — в больших городах, мегаполисах. Я всегда был категорическим противником расширения Москвы, считая, что это подрыв стратегии пространственного развития России, колоссальный подрыв, подрыв национальной безопасности, потому что фактически насос откачки интеллектуальных и человеческих ресурсов из страны в Москву», — сказал Задорин.

Глава исследовательской группы добавил, что проект Новой Москвы сулит большие проблемы.

«Это огромная бомба, заложенная под пространственное развитие страны и оптимальное расселение населения», — отметил эксперт.